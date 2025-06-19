شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من مسئولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الحرص على مواصلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها للتأكد بشكل دائم من توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك على النحو الذى يضمن استقرار تقديم الخدمات الصحية فى مختلف المنشآت الطبية.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ايضا استعراض أبرز جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد فى توطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عددٍ من الكيانات العالمية، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير أحدث الحلول العلاجية للمرضى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تطرق أيضًا لاستعراض موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد، لتغطية عمليات الشراء للمستلزمات الطبية والأدوية، وسداد مستحقات الشركات الموردة، لتعزيز دورها فى دعم استقرار القطاع الصحى المصري.