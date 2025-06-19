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مصر للطيران تسير غدًا 11 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

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  • مصر للطيران تسير غدًا 11 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام 1/4
  • مصر للطيران تسير غدًا 11 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام 2/4
  • مصر للطيران تسير غدًا 11 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام 3/4
  • مصر للطيران تسير غدًا 11 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد مصطفى

الخميس، 19 يونيو 2025 03:02 م

تسير مصر للطيران الناقل الوطني المصري غداً الجمعة 20 يوليو الجارى عدد 11 رحلة جوية بواقع:

4 رحلات جدة - القاهرة 
1 رحلة جدة - باماكو
6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة 
وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والتضامن والسياحة والأوقاف وحجاج قرعة الفيوم و القليوبية ومطروح وتضامن الفيوم وبنى سويف، وحجاج دولة مالي والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

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حجاج بيت الله

 

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حجاج بيت الله

 

 

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حجاج بيت الله

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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