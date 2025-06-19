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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدًا 11 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد مصطفىالخميس، 19 يونيو 2025 03:02 م
تسير مصر للطيران الناقل الوطني المصري غداً الجمعة 20 يوليو الجارى عدد 11 رحلة جوية بواقع:
4 رحلات جدة - القاهرة
1 رحلة جدة - باماكو
6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة
وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والتضامن والسياحة والأوقاف وحجاج قرعة الفيوم و القليوبية ومطروح وتضامن الفيوم وبنى سويف، وحجاج دولة مالي والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.
حجاج بيت الله
حجاج بيت الله
حجاج بيت الله
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