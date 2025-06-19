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4 رحلات جدة - القاهرة 1 رحلة جدة - باماكو 6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والتضامن والسياحة والأوقاف وحجاج قرعة الفيوم و القليوبية ومطروح وتضامن الفيوم وبنى سويف، وحجاج دولة مالي والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

تسير مصر للطيران الناقل الوطني المصري غداً الجمعة 20 يوليو الجارى عدد 11 رحلة جوية بواقع:

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدًا 11 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية