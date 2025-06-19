شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: طرح عقود تكريك نهاية ترعة السويس أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم البدء في تنفيذ عقد إحلال وتجديد وصيانة الفتحات المباشرة على ترعة السويس وعددها 69 فتحة فى المسافة من كيلو 16 حتى كيلو 50 ، مع تحرير محاضر مخالفة للمخالفين على ترعة السويس .

ووجه سويلم خلال زيارته اليوم لمحافظة السويس لتفقد حالة المنظومة المائية بزمام ترعة السويس خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية، ويرافقه الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بإتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى طرح عقود التكريك للمسافة الواقعة بنهاية ترعة السويس إعتبارا من اول يوليو، لضمان قدرة القطاع المائى للترعة على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لمحطة مياه شرب السويس.

وتفقد سويلم موقع حجز كيلو 50 على ترعة السويس، وموقع مصب مصرف جنيفة، ومزرعة المعاهدة التابعة لجهاز مستقبل مصر والواقع مأخذها على الكيلو 48.50 على ترعة السويس .

وأعرب سويلم عن تقديره لمجهودات "جهاز مستقبل مصر" فى دعم قطاع الزراعة فى مصر، من خلال إنشاء هذه المزرعة التى تستخدم الصوب الزراعية علي مساحة 750 فدان مع إستخدام نظم الرى الحديث.