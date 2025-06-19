شكرا لقرائتكم خبر عن من القاهرة إلى الإسكندرية.. طبيبان يقطعان 160 كيلو متر بالدراجات لنشر ثقافة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه في مشهد يجمع بين الطب والإنسانية، وبين العِلم والحياة، انطلقت من قلب العاصمة القاهرة رحلة استثنائية باتجاه الإسكندرية، قطع فيها الطبيبان د.طارق رشيد استشاري امراض القلب والأوعية الدموية، ود. السيد فرج استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، مسافة 160 كيلومترًا بالدراجات الهوائية، حاملين معهم رسالة أمل وصحة، ضمن فعاليات أحد المؤتمرات العلمية المتخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية في الشرق الأوسط.

وأضافت: تلك الرحلة التي خاضها الطبيبان جاءت لتؤكد مبدأ طالما ردده الأطباء: "الوقاية خير من العلاج".. رسالة بسيطة لكنها شديدة الأثر، أراد الأطباء أن يرسلوها إلى مرضاهم، بأن ممارسة الرياضة ليست رفاهية، بل هي خط الدفاع الأول ضد أمراض العصر، وعلى رأسها أمراض القلب.

وتابعت: بحماس شديد وروح مليئة بالإصرار، أكّدوا أن ركوب الدراجة أو المشي أو السباحة أو الجري السريع، كلها أنشطة بسيطة متاحة للجميع، ولا تحتاج إلى تجهيزات معقدة أو صالات رياضية، بل هي ممكنة في الأماكن المفتوحة، وتُعد وسيلة فعالة لتقوية عضلة القلب، وتقليل الاعتماد على الأدوية، وتجنّب الإجراءات التدخلية كالقساطر والدعامات.



طبيبان يقطعان 160 كيلومترًا بالدراجات