شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تبحث مع نظيرتها الزامبية تفعيل مذكرة التفاهم وتنفيذ آلية التعاون والان مع تفاصيل الخبر

نيابةً عن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، شارك الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، في فعاليات اللقاء الرسمي الخاص بمتابعة آلية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الزامبية ZAMRA، وذلك لبحث تعزيز الدور القاري المشترك في بناء أنظمة تنظيم دوائي قوية قائمة على الشفافية والكفاءة.

شهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من هيئة تنظيم الأدوية الزامبية، وعدد من ممثلي قطاع الصناعة الدوائية المصري والبعثة الدبلوماسية المصرية في زامبيا، بما يعكس الزخم المؤسسي والدعم الكامل لتفعيل الشراكة الثنائية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور أسامة حاتم عن تقديره للتعاون البنّاء بين الجانبين، مؤكدًا أن اللقاء يمثل خطوة عملية نحو تنفيذ رؤية مشتركة مبنية على الثقة والتكامل، ومشيرًا إلى أن تفعيل مذكرة التفاهم لا يُعد مجرد إجراء تنفيذي بل هو إنطلاقة نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد تُعزز مكانة مصر كداعم رئيسي لتطوير الأنظمة التنظيمية الدوائية في القارة، وتسهم في توسيع نفاذ المستحضرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الصحية المتنامية إقليميًا.

كما شاركت افتراضيًا سعادة السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر لدى زامبيا، والتي أكدت في كلمتها أن تفعيل التعاون الدوائي بين البلدين يُجسّد توجه الدولة المصرية نحو دعم التكامل القاري، مضيفة أن هذا التعاون يُمثل نموذجًا يحتذى به في تنفيذ أولويات الاتحاد الإفريقي، لا سيما في مجالات توطين الصناعة الدوائية، وتبادل الخبرات التنظيمية، ودعم مبادرات الأمن الدوائي في إفريقيا، مؤكدة استعداد السفارة لتقديم كل أوجه الدعم لمواصلة التنسيق والتكامل بين الهيئتين.

من جانبه، نوّه الدكتور ماكوماني سيانجيا، المدير العام لـZAMRA، إلى أهمية هذا التعاون كنموذج ناجح يُعزز من قدرة الهيئات التنظيمية الإفريقية على مواكبة التحديات الصحية المتزايدة، مشيرًا إلى تطلعه لترجمة هذا التعاون إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

شهد اللقاء تفاعلاً مثمرًا من ممثلي القطاع الصناعي المصري، الذين أكدوا استعدادهم لتوسيع نطاق التعاون وتكثيف الجهود لتيسير تسجيل المستحضرات المصرية في زامبيا وأسواق إفريقية أخرى.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، أ.د. حنان أميــــن، رئـيس الإدارة المــــركزيــــــة للمستحضرات الصيدليـة، الدكتورة أسمـــــاء فــــؤاد، رئـيس الإدارة المركزية للمستحــضــــرات الحيــــويـــة والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، الدكتورة وديـــــان يونس رئيــس الإدارة المركزية للرقـــابة الـــدوائية، الدكتور حمـــادة جمال، معاون رئيس الهيئة لشئون التسجيل ومديـر عام الإدارة العـــامة لتسجيـــل المستحضـــــرات البشرية، والدكتورة أمنية عبد الله، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المصانع، والدكتورة مريـــم عــاطف، مدير إدارة دعــــم ومتابعة التصدير.

كما حضر من ممثلي قطاع الصناعة الدوائية المصري الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والدكتورة رشا نصر، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكبية، وممثلين عن عدد من الشركات المصرية مثل القابضة وإيبيكو وأكديما.

ومن الجانب الزامبي، شارك في اللقاء، الدكتور ماكوماني سيانجيا، مدير عام هيئة تنظيم الأدوية الزامبية (ZAMRA)، الدكتور بونافيتور شيلندي، كبير المحللين بالهيئة الزامبية ورئيس اللجنة القارية لجودة الأدوية الإفريقية التابعة لوكالة الاتحاد الإفريقي، الدكتور نيامبي ليوكو، مدير إدارة التسجيل بالهيئة الزامبية، والدكتور دون ساندي موانجانا، مسؤول التفتيش الصيدلي بالهيئة الزامبية، كما حضر السيد محمد عبد الفتاح، نائب رئيس البعثة التجارية المصرية.

يُعد اللقاء خطوة محورية نحو تفعيل بنود مذكرة التفاهم بشكل عملي ومستدام، بما يُسهم في ترسيخ نموذج إفريقي مشترك للتنظيم الدوائي يعتمد على التكامل والابتكار. كما يجسد التزام الجانبين بتحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي في الوصول إلى أمن دوائي شامل، وتوطين الصناعة، وتسهيل حركة المستحضرات بين الأسواق الإفريقية، بما يعزز من قدرة القارة على التصدي للتحديات الصحية وتحقيق رفاه شعوبها.