شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البترول يبحث مع نائب رئيس اتحاد العمال السابق التعاون لنقل الخبرات النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بمكتبة الدكتور أحمد عاطف حسن عميد معهد الدراسات النقابية الأسبق، ونائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول سابقا، لبحث سبل التعاون والاستفادة من الخبرات النقابية ونقلها للنقابيين.

وقال عباس صابر، إن نقابة البترول تحرص على دعم مسيرة الانتاج من خلال متابعة أداء القيادات النقابية وتطويره باعتباره وعاء استثمارى يضيف رافدا تنمويا راسخا يعمل على تحقيق الاستمرارية فى التقدم والازدهار للوطن والرفاهية الاجتماعية لجموع الطبقة العاملة ويخلق فكرا ابداعيا قادرا على امتصاص التحديات الراهنة والمستقبلية، من خلال اكتساب الخبرات النقابية من القادة والنقابيين السابقين.

وأكد صابر أن الدكتور أحمد عاطف، من القيادات النقابية العماليه، التى اعطت للعمل النقابي الكثير و خاصتا فى مجال التثقيف والتدريب وتقديم كل ما لديه من دعم وخبرات علي مدار سنوات سابقة للنقابيين بجميع القطاعات، ونسعد بتواجده وتعاونة مع نقابة البترول للاستفادة من هذة الخبرات.

ورحب الدكتور أحمد عاطف، بالدعوة من قبل النقابة العامة للعاملين بالبترول، لفتح مجال مشترك لتقدم ما لديه من خبرات ومهارات نقابية للنقابيين بقطاع البترول، وقال عاطف، أن نقل مهارات العمل النقابى للاجيال أصل مستدام يساهم مباشرتا فى استمرار وتنمية الاصول الانتاجية ويحقق أعلى معدلات الامان الوظيفى.