شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يستمع لشكاوى الباعة خلال جولة فى مدينة البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

تابع إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بدهشور من إجراء تجارب التشغيل داخل المحطة، فى إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمرور الميدانى المستمر بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنين الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بتكثيف أعمال وصلات الصرف الصحى للمنازل لتفعيل خدمة الصرف الصحى بقرية دهشور خلال الفترة القادمة.

وتفقد النائب، الأعمال الأنشائية بمشروع محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسيه والفرعية بقرية سقارة لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وأزالة أي معوقات قد تواجه المشروع، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمنى المحدد للمشروع.

وعاين نائب المحافظ كوبري طريق سقارة السياحي علي ترعة شبرامنت قبل بدء أعمال إحلال وتجديد الكوبري

ووجه نائب المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية وشركات المرافق المتعارضة مع أعمال أحلال وتجديد الكوبري وذلك قبل بدء الأعمال.

والتقى نائب محافظ الجيزة، عددًا من الباعة المتواجدين بالسوق العشوائي بمنطقة مزلقان سكة حديد مدينة البدرشين المقرر نقلهم للسوق الحضاري الجديد ولتطوير وفتح المزلقان لعمل مشاية للمارة.

واستمع النائب لشكواهم، وتواصل مع مسؤولي هيئة سكة حديد مصر والشركة المنفذة لبحث سعر مناسب ومدة إيجارية مناسبة للمحال الجديدة.

رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين، وأحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين والعياط بشركة مياه الجيزة، ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات المنفذة للأعمال.