شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقابات العالمي يدعو لمواجهة العدوان الصهيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد اتحاد النقابات العالمي دعوته لكافة أعضائه في مختلف أنحاء العالم إلى تكثيف التعبئة في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإمبريالي والصهيوني المتصاعد"، مؤكدا أن الطبقة العاملة هي القوة الوحيدة القادرة على التصدي لهذا المسار الخطير والدفاع عن حياة الشعوب وحقوقها.

وفى بيان أصدره الاتحاد، أدان بشدة الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، والذى تم بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن ذلك يمثل تصعيدا خطيرًا في محاولات فرض الهيمنة الإمبريالية على منطقة الشرق الأوسط الأوسع، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأكد الاتحاد أن إسرائيل، تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي واستخدام القوة العسكرية لفرض خطط تخدم مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية على حساب شعوب المنطقة، محذرًا من خطر اندلاع حرب أوسع قد تكون لها عواقب كارثية على البشرية جمعاء، مشيرا إلى أن ملايين العمال حول العالم تحركوا ويتحركون تضامنًا مع الشعب الفلسطيني تحت راية اتحاد النقابات العالمي، مؤكدا على دعمه الثابت لنضال الفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلة وحرة.

وطالب الاتحاد بالوقف الفوري للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، والعدوان على إيران ولبنان وسوريا واليمن، ووقف سياسات إشعال الحروب التي تهدد أمن الشعوب من أجل مصالح إمبريالية، بالإضافة إلى تحقيق السلام ونزع السلاح النووي الشامل والعادل.