شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تشهد توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات توزيع كراتين المواد الغذائية على المواطنين بمقر إحدى الجمعيات في المنيرة، في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمواصلة تنفيذ خطة تفعيل المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشهدت الفعالية توزيع 1000 كرتونة مواد تموينية على الأسر الأولى بالرعاية من أهالي إمبابة والمنيرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت نائب المحافظ استمرار التعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية لتحسين سبل المعيشة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشددت على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية مؤكدة أن المحافظة حريصة على دعم كافة المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الفعالية كل من أشرف بكر رئيس حي إمبابة، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.