شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج الأسئلة المقالية في امتحان العربى لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية، يوم الأحد المقبل 22 يونيو 2025، وذلك ثالث أيام امتحانات العام الدراسي 2024 – 2025، والتي بدأت 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو.

ويقدم ”الخليج 365” مراجعة لـ مادة اللغة العربية، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة التي تم إعدادها بعناية من قِبَل خبراء المادة ومعلمي وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية.

وتتضمن المراجعة النهائية نموذج من الأسئلة المقالية وتدريبات تطبيقية، كما توفر شرحًا مبسطًا للأفكار المحورية في المنهج، بأسلوب يناسب جميع مستويات الطلاب.



نموذج الأسئلة المقالية فى مادة اللغة العربية

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وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن امتحان اللغة العربية، يتضمن 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة المخصصة للمادة 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.