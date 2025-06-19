شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم محافظ البنك المركزى المصرى ومنحه جائزة "محافظ العام" فى القمة المصرفية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غدا بالعاصمة الفرنسية باريس القمة المصرفية العربية الدولية لاتحاد المصارف العربية برعاية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وذكر اتحاد المصارف -فى بيان اليوم الخميس، أن القمة ستعقد هذ العام بعنوان: “الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية”، بالتعاون مع الفيدراليات المصرفية الفرنسية والأوروبية والدولية.

وتناقش فعاليات القمّة موضوعات هامة أبرزها كيفية الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية، وتبحث متطلبات التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي - الأوروبي.

كما تبحث القمة التحديات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية، إضافة إلى جلسة خاصة عن مساعدة القطاعات المصرفية في الدول التي شهدت أزمات.

وتشهد أعمال القمّة مراسم تكريم محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبد الله لمنحـــه جائزة "محافظ العام" تقديرًا لدوره البارز في تعزيز استقرار القطاع المصرفي المصري، والادارة الحكيمة للسياسة النقدية، ودعمه لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعكس الجائزة المكانة المتميزة التي يحظى بها القطاع المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا.

ويمنح اتحاد المصارف العربية هذه الجائزة سنويًا لأبرز الشخصيات المصرفية العربية التي حققت إنجازات متميزة وتركت بصمة واضحة في المجال المصرفي محليًا وإقليميًا.

ومن المقرر عقد عدة جلسات، الأولى تحت عنوان "تسريع التعاون بين أوروبا، وأفريقيا"، وذلك من خلال تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز تدفقات رأس المال بين فرنسا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، وأيضا التحول في مجال الطاقة وفرص الاستثمار.

أما الجلسة الثانية فتتناول "مبادرات التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي"، من خلال "تعزيز التحالف الاقتصادي العربي الأوروبي في عالم منقسم"، و"مواجهة التحديات الجديدة للتجارة العالمية"، و"الوضع الاقتصادي في أوروبا في ظل التطورات الدولية".

والجلسة الثالثة ترتكز حول "إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتضررة من الأزمات"، و"تحديث الأنظمة المصرفية في الدول المتضررة من النزاعات: في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، والسودان، و"تهيئة بيئة دولية مواتية لتعافي القطاع المصرفي، والاستقرار الاقتصادي، و"تعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال لإعادة بناء الثقة ومكافحة الجريمة المالية".