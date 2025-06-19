شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف سائح يرغبون فى مغادرة إسرائيل بسبب الحرب مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة السياحة الإسرائيلية، أعلنت تسجيل 22 ألف سائح يرغبون في مغادرة البلاد بسبب الحرب مع إيران.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 271 شخصا على الأقل دخلوا المستشفى صباح اليوم بعد الضربات الإيرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين وإقليميين أن الحملة العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى تقويض النظام في إيران، واستنزاف قدرة النظام على الحفاظ على تماسكه الداخلي.

وأعلنت إيران اليوم سقوط 639 قتيلا وأكثر من 1220 جريحا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية، بحسب شبكة العربية.

وأعلنت الشرطة الإيرانية أنها تمكنت من إسقاط 16 طائرة مسيّرة إسرائيلية خلال الأيام الماضية، وإلقاء القبض على 24 عميلا يعملون لصالح الموساد الصهيوني في غربي طهران.