شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد حمدى، نائب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، والمهندسة نهاد مرسى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور/ جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وهبة إبراهيم، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تابع خلال اجتماع اليوم موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى التى يتم الانتهاء من تنفيذها قريبا.

وأشار "الحمصاني" إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال الاجتماع أنه يتابع بشكل دورى مع الوزراء والجهات المعنية الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، باعتبارها أحد أبرز المبادرات التنموية الرئاسية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين فى الريف، من خلال توفير بنية تحتية وخدمات اجتماعية متكاملة وفرص عمل منتجة.

وتابع أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى التى قاربت على الانتهاء، كما تم استعراض الاستعدادات اللازمة للبدء فى مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض نسب الاستثمارات الموجهة لكل من: برنامج بناء الإنسان المصرى، ومحافظات الصعيد، ومؤشرات تحسن خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والإنترنت فائق السرعة، وذلك فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة.