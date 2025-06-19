شكرا لقرائتكم خبر عن الآن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، بعد اعتماد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 91 ألفًا و527 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 76.8%.

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وهنّأ محافظ الغربية أبناءه الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مستقبلًا تعليميًا مشرقًا، ومؤكدًا حرص المحافظة الكامل على دعم مسيرة التعليم وتحفيز التفوق والتميز، باعتبار التعليم هو أساس بناء الجمهورية الجديدة. كما أعرب سيادته عن بالغ شكره وتقديره للأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على الجهود التنظيمية المتميزة التي أسهمت في خروج العملية الامتحانية بصورة مشرفة ومنضبطة، مشيدًا بحُسن الإعداد والالتزام داخل اللجان والكنترولات، والحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والدقة في أعمال التصحيح والرصد.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية 2025 اضغط هنا