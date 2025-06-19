شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإسرائيلية: 271 شخصا على الأقل دخلوا المستشفى اليوم بعد ضربات إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 271 شخصا على الأقل دخلوا المستشفى صباح اليوم بعد الضربات الإيرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين وإقليميين أن الحملة العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى تقويض النظام في إيران، واستنزاف قدرة النظام على الحفاظ على تماسكه الداخلي.

وأعلنت إيران اليوم سقوط 639 قتيلا وأكثر من 1220 جريحا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية، بحسب شبكة العربية.

وأعلنت الشرطة الإيرانية أنها تمكنت من إسقاط 16 طائرة مسيّرة إسرائيلية خلال الأيام الماضية، وإلقاء القبض على 24 عميلا يعملون لصالح الموساد الصهيوني في غربي طهران.