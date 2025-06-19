شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العلمين الدولى يستقبل أولى رحلات الخطوط السعودية القادمة من الرياض والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مطار العلمين الدولي اليوم أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية القادمة من العاصمة الرياض، وعلى متنها 78 راكبا، فى انطلاقة تشغيلية جديدة تعكس تنامى الاهتمام بمدينة العلمين كوجهة صيفية بارزة على ساحل البحر المتوسط.

ويأتى تشغيل هذا الخط الجوى المباشر ضمن خطة تشغيل موسمية جديدة للخطوط الجوية السعودية، لتسيير رحلات منتظمة إلى مطار العلمين الدولى، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا من الرياض خلال الفترة من 19 يونيو حتى 12 سبتمبر، بالإضافة إلى ثلاث رحلات أخرى من جدة تبدأ فى 21 يونيو وتستمر حتى 14 سبتمبر من العام الجاري.

وحرص فريق العلاقات العامة بالمطار على تنظيم استقبال خاص للركاب، تضمن تقديم الورود والهدايا التذكارية، فى أجواء احتفالية تعكس حفاوة الاستقبال وتبرز الصورة الحضارية للمطارات المصرية.



ويُعد هذا التشغيل الجديد أحد ثمار جهود وزارة الطيران المدنى فى تعزيز الربط الجوى مع الأسواق الخليجية، من خلال تقديم كافة التسهيلات التشغيلية لشركات الطيران، بما يسهم فى دعم القطاع السياحى وجذب المزيد من الحركة الوافدة إلى المدن الساحلية المصرية.

وتُعد مدينة العلمين الجديدة إحدى المدن التى أُنشئت ضمن المشروعات القومية للجمهورية الجديدة، بمواصفات عالمية وجهود مصرية خالصة. وقد أصبحت المدينة درة البحر المتوسط ووجهة ساحلية متميزة، تستقطب أعدادًا متزايدة من المصريين والعرب والأجانب، لما تتمتع به من شواطئ خلابة، وبنية تحتية عصرية، ومرافق ترفيهية وسياحية وتجارية متكاملة، ما عزز من مكانتها كمقصد سياحى واستثمارى بارز على خريطة الساحل الشمالي.

رحلات الخطوط الجوية السعودية

رحلات الخطوط الجوية السعودية