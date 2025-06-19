شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

ويتابع الاجتماع ، ملف الأسعار، والعمل على تحقيق توازن للأسعار في الأسواق، ومواصلة جهود خفض التضخم، والمُتابعة المستمرة للأسواق، وضمان ضخ السلع المتنوعة بالكميات اللازمة من السلع، وعدم السماح بأي تلاعب في الأسعار، وخاصة أن البنك المركزي يُوفر المُكون الأجنبي المطلوب لاستيراد أي سلعة.