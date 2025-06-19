شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: البنك المركزى لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء حديثه للمشاركين فى اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع قائلا: "أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوماً بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار".