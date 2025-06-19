شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. ضخ 65 ألف طن سكر و24 ألفا من المكرونة و10 آلاف طن أرز شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات.

وزارة التموين: ضخ 65 ألف طن سكر و24 ألفا من المكرونة و10 آلاف طن أرز شهريا

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