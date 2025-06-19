شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل ترصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران على إسرائيل، ونقلت عن مصدر أمنى أن هناك تقديرات بإطلاق إيران من 10 لـ15 صاروخا.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الهجوم الإسرائيلى على إيران مغامرة إجرامية من جانب إسرائيل، تهدد الأمن الإقليمى والعالمى.

وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي في إطار "منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي أوردته قناة (روسيا اليوم) - إن محاولات إسرائيل تبريرها بادعاءات منع الانتشار النووي، هي ضرب من النفاق.

وتابع : إن "روسيا تخطر الولايات المتحدة بخطورة ومغبة التدخل في القتال ضد إيران"، مؤكدة أن هذا التدخل محفوف بعواقب لا يمكن السيطرة عليها.

وأعربت عن قلق روسيا البالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية، ولا سيما على محطة بوشهر النووية التي يعمل فيها خبراء روس، داعية القيادة الإسرائيلية إلى وقف الغارات على المواقع النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشكل جزءا من أنشطتها التفتيشية.