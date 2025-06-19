شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران.. واغتيال خامنئى لا يناقش إعلاميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردًا على سؤال حول إمكانية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مؤكدًا أنه "من الأفضل عدم مناقشة مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام".

أضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: "نحن نواجه تهديدًا وجوديًا حقيقيًا، وسنتخذ ما يلزم لحماية إسرائيل"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العمليات العسكرية أو الاستخباراتية المستقبلية.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران، بعد سلسلة من الضربات الصاروخية المتبادلة والهجمات على منشآت استراتيجية في كلا الجانبين.