شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: ضخ 65 ألف طن سكر و24 ألفا من المكرونة و10 آلاف طن أرز شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع التموينية في مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وفروع المجمعات الاستهلاكية، مع وجود احتياطي لا يقل عن 4 أشهر بكل مخزن، وأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بأهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية.

وأوضحت القابضة للصناعات الغذائية أنه يتم شهريًا ضخ 65 ألف طن سكر، 24 ألف طن مكرونة، 10 آلاف طن أرز، 43 ألف طن زيت معبأ، إلي جانب كميات اخري من السلع المكملة الخاصة بالمنظومة التموينية، مع جانب توافر أغلب السلع الحرة بالمجمعات الاستهلاكية، من خلال مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة مؤكده على توافر كامل السلع الغذائية والاستهلاكية بمنظومة السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز المدعم، بالمخازن التابعة لهما، مع صرف الحصص التموينية للمنافذ التموينية من بداليين ومنافذ جمعيتي.