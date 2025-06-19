شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن تفعيل مبادرتى "براعم وأشبال مصر الرقمية" فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا مهما إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، لحث طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية على الاشتراك في مبادرتي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإعداد تلاميذ وطلاب مؤهلين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتواكب مع مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في الخطاب الصادر عن الإدارة المركزية للتعليم العام برئاسة الدكتورة هاله عبدالسلام، أن المبادرة سوف يتم تنفيذها خلال فترة الأجازة الصيفية وتقدم مجانا كمنحة للطلاب والتلاميذ المتفوقين في دراستهم والذين يتم اختيارهم طبقاً لشروط ومعايير قبول محددة لكل مبادرة بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية.

وطالب الوزارة في خطابها، كل من مديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والإدارات المختلفة كلاً فيما يخصه للإعلان عن كل من مبادرة "أشبال مصر الرقمية" ومبادرة "براعم مصر الرقمية" وشروط الالتحاق بهم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة، وكذلك الإعلان عنها من خلال كافة المدارس المختلفة (حكومية - خاصة - تجريبية - دولية) وحث التلاميذ والطلاب على الاشتراك قبل غلق موعد انتهاء التسجيل للإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة وزيادة الوعي حول هاتين المبادرتين الهامتين.

وأعلنت الوزارة، رابط التقديم في المبادرة (https://deci.gov.eg/Sum25) وشروط وأوراق التقديم التي تتمثل في صورة شهادة الميلاد للطالب /الطالبة، وبيان نجاح للسنة الدراسية السابقة (23/24) أو بيان درجات الفصل الدراسي الأول (24/25)، وخطاب قيد بالمدرسة للسنة الحالية (24/25) وصورة الرقم القومي الساري (وجهين) لولي الأمر.

وقالت الوزارة إن المبادرة تنتهج تنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات التكنولوجية، مثل الفنون الرقمية وتطوير البرمجايات وتأمين الشبكات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلوم البيانات والأنظمة الدامجة بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب وتنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.