شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو تم استهداف محطة نووية إيرانية.. 9 دول مهددة بالإشعاع بينها 6 عربية والان مع تفاصيل الخبر

الحديث عن المخاطر التى قد تتعرض لها المنطقة فى حال تعرض اى منشأة نووية إيرانية لضربة عسكرية، أصبح هو حديث الساعة وازداد معها التساؤلات حول ماذا لو تم استهداف محطة نووية في إيران؟ هل هناك خطر على الدول المجاورة؟.. وما هو نوع الخطر المتوقع كل هذه الأسئلة الشائعة يجيب عليها الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء السابق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكشف الدكتور أمجد الوكيل أنه، قد يكون هناك خطر حقيقي علي دول الجوار ولكن حجمه يعتمد على عدة عوامل منها نوع الحادث - موقع الحادث - نوع وتصميم المفاعل - كمية ونوع المواد الإشعاعية المنطلقة - اتجاه الرياح - سرعة الرياح - الأمطار .

وأضاف الوكيل أن السؤال الثاني الذي يطرح نفسه، ما نوع الخطر المتوقع؟، لافتا إلى أن الخطر قد يشمل تسرب مواد مشعة من قلب المفاعل، وسحب مشعة تنتقل مع الرياح وتلوّث الهواء والتربة، بالإضافة إلى تأثيرات صحية وبيئية قد تظهر خلال أيام أو سنوات منها امراض سرطانية، وتلوث الغذاء والماء واضطراب بيئي طويل الأمد.

وأوضح الوكيل أن الدول المهددة بالتأثر لا قدر الله بحسب موقع الحادث واتجاه الرياح وسرعتها الخطر قد يشمل بحسب الدرجة من الأعلي الي الأقل:

1- العراق ( ملاصقة جغرافيا وأرض مفتوحة)

2- الكويت والبحرين وقطر والإمارات

3- السعودية (شرقها تحديدًا)

4- باكستان وأفغانستان

5- تركيا ( حال وجود رياح شمالية)