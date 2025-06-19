شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل البرى: فتح باب التعيين لسائقين للعمل فى "تاكسى العاصمة" براتب 7 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، فتح شركة أكتا للنقل الجماعي، باب التعيين لسائقي التاكسي للعمل على سيارات "تاكسي العاصمة" داخل القاهرة، لحملة رخص القيادة المهنية من الدرجة (أولى - ثانية - ثالثة - خاصة)، على ألا تقل مدة الرخصة عن عام.

وقالت النقابة، في بيان، إن التعيين سيتم بمرتب شهري قدره 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تأمين اجتماعي وطبي، وتتحمل الشركة كافة الضرائب والتأمينات، مع توفير أماكن إقامة للمغتربين، فضلا عن حافز لإيراد الأرباح السنوية.

وأضافت النقابة أن المستندات المطلوبة تشمل:-

- أصل المؤهل الدراسي أو مستخرج رسمي.

- أصل شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

- صورة حديثة من شهادة الميلاد.

- فيش وتشبيه موجه باسم شركة أكتا للنقل الجماعي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- رخصة قيادة سارية.

- نموذج 111 كشف طبي.

- كعب عمل.

- عدد 6 صور شخصية.

- شهادة خبرة في نفس المجال (إن وجدت).

- اجتياز اختبار القيادة.



ودعت النقابة الراغبين في التقدم للتواصل مع النقابي أسامة يحيى عبر الرقم التالي: 01004444877.