شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التحكم والسيطرة.. من هنا يتم إدارة مونوريل 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يمثل مركز التحكم والسيطرة العقل المشغل لمونوريل 6 أكتوبر، غرب النيل، وهو جزء ضمن الورشة والتى تعد من أكبر الورش التخصصية في مشروعات النقل الذكي المستدام، ويتم تنفيذ مركز السيطرة والتحكم بمونوريل غرب النيل ، وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية.

والمركز لديه تحكم فني متكامل يضمن استقرار التشغيل اليومي لمنظومة المونوريل، من خلال:

