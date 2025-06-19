شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التحكم والسيطرة.. من هنا يتم إدارة مونوريل 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 19 يونيو 2025 02:26 م
يمثل مركز التحكم والسيطرة العقل المشغل لمونوريل 6 أكتوبر، غرب النيل، وهو جزء ضمن الورشة والتى تعد من أكبر الورش التخصصية في مشروعات النقل الذكي المستدام، ويتم تنفيذ مركز السيطرة والتحكم بمونوريل غرب النيل ، وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية.
والمركز لديه تحكم فني متكامل يضمن استقرار التشغيل اليومي لمنظومة المونوريل، من خلال: