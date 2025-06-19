أخبار مصر

مركز التحكم والسيطرة.. من هنا يتم إدارة مونوريل 6 أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

مركز التحكم والسيطرة.. من هنا يتم إدارة مونوريل 6 أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التحكم والسيطرة.. من هنا يتم إدارة مونوريل 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 19 يونيو 2025 02:26 م

يمثل مركز التحكم والسيطرة العقل المشغل لمونوريل 6 أكتوبر، غرب النيل، وهو جزء ضمن الورشة والتى تعد من أكبر الورش التخصصية في مشروعات النقل الذكي المستدام، ويتم تنفيذ مركز السيطرة والتحكم بمونوريل غرب النيل ، وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية.

والمركز لديه تحكم فني متكامل يضمن استقرار التشغيل اليومي لمنظومة المونوريل، من خلال:

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا