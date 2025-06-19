شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025 /2024، بجميع مدارس القاهرة مجاناً، اليوم الخميس.

ويمكن الدخول ومعرفة النتيجة من خلال موقع المحافظة والضغط هنا..

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 - 2025 بنسبة نجاح 77% وبلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان طالب وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 95.95 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84.5% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 88.5 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 70.12 % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 50 % .



