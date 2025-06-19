شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة لاستئصال ورم ممتد بالنبكرياس والإثنى عشر بمستشفى زايد التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة إن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت شاب بعمر 35 عاما يعاني من اصفرار بالعين وحكة بالجسم وفقدان شهية تبعه فقدان ملحوظ بالوزن في مدة أقل من شهر وبمناظرة الحالة من قبل أطباء الجراحة العامة تقرر إجراء عدد من الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة والتى بينت وجود تمدد بالقنوات المرارية مع ظهور ورم متقدم بالبنكرياس والاثني عشر ملتصقا بالقولون المستعرض ؛

ومن ثم تقرر حجز المريض بالمستشفى والتحضير لدخوله العمليات عبر إعطائه المحاليل والمضادات الحيوية والبلازما علي مدار يومين قبيل دخول العمليات .



وتشكل الفريق الجراحي بقيادة ا.د عاطف عبدالغني -استشاري و استاذ الجراحة العامة والذي أفاد أنه قد تم عمل استئصال للقولون المستعرض مع إجراء استئصال لرأس الورم بالنبكرياس ومن ثم استئصال الأثني عشر والمرارة وجزء من القنوات الصفراوية ،مشيرا إلي قيام الفريق الجراحي بإعادة توصيل القنوات الصفراوية بالأمعاء ، ومن ثم توصيل الأمعاء ببقية قناة البنكرياس ، ثم إعادة توصيل الأمعاء بالمعدة في جراحة دقيقة ومعقدة فيما يعرف طبيا باسم عملية ويبل Whipple procedure

لافتا إلي أن تلك الجراحة الدقيقة تحتاج الي مراكز طبية متخصصة وطاقم طبي ذو كفاءة عالية، حيث أجريت الجراحة بالكامل علي نفقة الدولة ودون تحمل المريض لأية أعباء مالية.

وفي ذات السياق أشار " عبدالغني" إلي أن المريض خرج بعد الجراحة لجناح الرعاية المركزه تحت الملاحظه لمدة ٢٤ ساعه ليتم نقلة إلي إحدى غرف القسم الداخلي ليغادر المستشفى خلال أسبوع بحالة طيبة مستقرة .

وأضاف أن المريض حضر لاحقا إلى العيادات الخارجية للمتابعة حيث تم رفع الدبابيس الجراحية وتحسنت حالتة الصحية بشكل ملحوظ ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل أشار د. الحسن مرسي مدير وحدة العمليات أن تخصص الجراحة العامة قام بإجراء قرابة ٦٠٠ عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار في الفترة من يناير ٢٠٢٥ وحتي مايو ٢٠٢٥ تنوعت ما بين حالات التدخلات الجراحية والمناظير و جراحات الأورام وجراحات الأطفال وزراعات الكبد والكلي