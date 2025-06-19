شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: دخول رئيس لجنة ثانوية عامة فى غيبوبة نتيجة حادث فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب ، أنها تتابع على مدار الساعة الحالة الصحية للمعلم عزت عبد الفتاح هاشم ، كبير معلمين لغة إنجليزية ومنتدب رئيسا لاحدى لجان الثانوية العامة بسوهاج، الذى أصيب فى حادث مرورى أدى لدخوله فى غيبوبة، أثناء توجهه للمنزل بالقرب من مدينة أسيوط، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى وتكليف أعضاء النقابة الفرعية بالتواجد المستمر فى المستشفى لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة له .

تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارًا من حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة وأمين النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، يفيد بإصابة المعلم عزت عبد الفتاح هاشم كبير معلمين لغة إنجليزية، ومنتدب للعمل كرئيس لجنة لامتحانات الثانوية العامة بمركز المراغة التابع لمحافظة سوهاج، إثر تعرضه لحادث سير اثناء عودته إلى المنزل بالقرب من مدينة أسيوط عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية أول أمس الثلاثاء، حيث تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، بسرعه توجه عزت علي حسن رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، إلى المستشفى لتقديم الدعم الكامل للمعلم وضمان توفير الرعاية الصحية الكاملة، والتواصل اليومى مع غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة لمتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة.

على الفور توجه رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، وأعضاء اللجنة النقابية، لمستشفى أسيوط الجامعي للاطمئنان على حالات المعلم، حيث تبين دخوله في غيبوبة بسبب إصابته بنزيف داخلى، ووجود تهتك بالطحال والرئة، وكسور بالساق والكتف، ومازال تحت الرعاية الفائقة.



