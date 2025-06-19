شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تُدرج فى تصنيف "U.S. News & World Report" لعام 2025–2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز جديد يعكس التطور المستمر في الأداء الأكاديمي والبحثي، أُدرجت جامعة حلوان ضمن تصنيف "U.S. News & World Report" العالمي لأفضل الجامعات للعام الأكاديمي 2025–2026، والصادر عن مؤسسة Clarivate الدولية، لتواصل الجامعة بذلك خطواتها الثابتة نحو العالمية، واحتلت المركز 979 عالمياً، متقدمة 127 مركزاً عن العام الماضي، ما يؤكد تطورها الملحوظ على مستوى المؤشرات الدولية.

ويُعد هذا التصنيف من أبرز التصنيفات الدولية المرموقة، حيث يعتمد على أربعة معايير رئيسية تشمل: السمعة الأكاديمية، والإنتاج البحثي، والتأثير البحثي، والتوجه الدولي، مما يعكس تميز الجامعة فى مجالات النشر العلمى والتعاون الدولى والابتكار البحثي.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الجهود المبذولة من جامعة حلوان نتيجة استراتيجية واضحة تبنتها الجامعة لتعزيز موقعها في التصنيفات الدولية، حيث تضع الجامعة ضمن أولوياتها تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وسعيًا لأن تكون الجامعة نموذجًا رائدًا في منظومة التعليم العالي، وتسهم بفاعلية في ترسيخ مكانة مصر كمركز علمي وبحثي على المستوى الإقليمي والدولى.

كما أضاف الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن تحقيق الجامعة تقدما ل ١٢٧ مركز للأمام عن العام الماضي، انجازاً يعكس تميزها في مجالات النشر العلمي والتعاون الدولي والابتكار البحثي.

ولم يقتصر إنجاز جامعة حلوان على التصنيف العام فحسب، بل ظهرت أيضًا في تصنيف التخصصات في مجالات: الكيمياء، الفيزياء، الهندسة، علوم الحاسب، علم المواد، علوم الصيدلة والسموم، والطب، مما يعكس تميز الجامعة في البحث العلمي والتخصصات الحيوية.

وأشار الدكتور خالد سيد مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعات المصرية، كما شهد هذا العام إدراج 27 جامعة مصرية، ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم ومن بينهم جامعة حلوان.

جدير بالذكر أن الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف U.S. News & World Report لعام 2025 تشمل كلًّا من: جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة طنطا، جامعة كفر الشيخ، جامعة بنها، جامعة المنيا، جامعة المنوفية، جامعة قناة السويس، جامعة بني سويف، جامعة المستقبل، جامعة سوهاج، جامعة بورسعيد، جامعة الفيوم، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة أسوان، جامعة جنوب الوادي، جامعة حلوان، جامعةالسويس، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة دمياط، جامعة دمنهور، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.