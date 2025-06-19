وزارة التموين تكثف الرقابة على الأسواق للتأكد من توفر السلع للمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توفر السلع الغذائية للمواطنين كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات بكافة المنتجات وطرحها بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

ويعد تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بكميات كبيرة بأسعار مناسبة والحد من المغالاة، أحد أهم المحاور التي تصدرت اهتماما وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأشهر الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار العمل على تخفيف العبء على المواطنين سواء من خلال صرف السلع التموينية والخبز المدعم أو طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وإطلاق مبادرات تخفيض أسعار المنتجات .

على جانب أخر تكثف الأجهزة الرقابية الجولات الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما وجهت الوزارة مديريات التموين بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.