شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها من للواء كدواني

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محافظ المنيا يعلن نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 75.7% ويكرم الأوائل

وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عقد مؤتمراً صحفياً موسعاً بديوان عام المحافظة، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي بلغت نسبة النجاح 75.7%.

وخلال المؤتمر الصحفى، قدم المحافظ التهنئة لـ أوائل الشهادة الإعدادية، بحضور صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية .

وفي كلمته، قدم المحافظ التهنئة لأبنائه وبناته من الطلاب المتفوقين، مشيدًا بما بذلوه من جهد واجتهاد طوال العام الدراسي، كما وجّه الشكر والتقدير للمعلمين والإداريين بمديرية التربية والتعليم لدورهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة منظومة متكاملة تضم الأسرة، والمدرسة، والمجتمع.

محافظ المنيا يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية ويؤكد دعم التعليم والموهوبين

وثمّن المحافظ الدور الكبير لأولياء الأمور في دعم ومساندة أبنائهم، معرباً عن فخره بما حققه طلاب المنيا من تميز وتفوق، مؤكدًا أن أبناء المحافظة يمتلكون من القدرات والطموح بما يؤهلهم لاعتلاء درجات التميز والتفوق في شتى المجالات.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تضع ملف التعليم في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير بيئة تعليمية جاذبة تدعم الموهوبين والمتفوقين، لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي ختام المؤتمر ، قام محافظ المنيا باتصالات هاتفية لأوائل الطلبة لتقديم التهنئة، وسط أجواء من السعادة والفرح، احتفاءً بتفوقهم وتميزهم.

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