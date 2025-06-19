شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء مطلع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن قرب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في بداية الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة للدرجات، خاصة مراجعة أسماء الأوائل، تمهيدًا لتجهيز "المجمع التكرارى" لتحديد درجات القبول بالتعليم الثانوي العام والخاص والدبلومات الفنية.

وأكدت المديرية، في بيان رسمي صادر عنها، أن النتيجة سيتم إعلانها خلال احتفالية كبرى تنظمها المديرية بمدينة العريش، وذلك بحضور اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الذي سيقوم بالتصديق الرسمي على النتيجة، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بشقيها العام والأزهري.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والعواقل والمشايخ، بالإضافة إلى رؤساء مجالس الأمناء والآباء، ومديري الإدارات التعليمية، وممثلي المؤسسات المعنية بالعملية التعليمية.

وأوضح حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن إعلان النتيجة يأتي تتويجًا لجهود ضخمة بذلتها المديرية منذ انطلاق ماراثون الامتحانات، حيث تم تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة سير الامتحانات، وضمان الانضباط الكامل داخل اللجان، ومتابعة أعمال التصحيح التي جرت في أجواء من الشفافية والدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأضاف أن إعلان النتيجة في احتفالية رسمية يتضمن أيضًا تكريم الطلاب الأوائل، وتحفيزهم على المزيد من التفوق والنجاح، معربًا عن فخره بأداء طلاب المحافظة هذا العام، ومستوى الالتزام والانضباط الذي أبدوه خلال فترة الامتحانات.

وتسعى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من خلال هذه الفعالية إلى التأكيد على اهتمام الدولة والمحافظة بدعم التعليم وتشجيع المتفوقين، وخلق بيئة تعليمية حاضنة للتميز والابتكار.

واختتمت المديرية بيانها بالتمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق، مؤكدة أن النتائج ستُتاح فور اعتمادها عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي للمديرية.