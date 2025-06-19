شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المناسيب والتصرفات المائية لمحطة شرب السويس والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم محطة مياه شرب السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس للاطمئنان على توفير التصرفات والمناسيب المائية الكافية لاحتياجات المحطة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، يرافقه اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس ، و العقيد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أكد سويلم على إستمرار التعاون والتنسيق مع مزارع جهاز مستقبل مصر فى زمام ترعة السويس لعمل مناوبات تساهم فى توفير منسوب مياه آمن لمحطة مياه شرب السويس.

كما أكد سويلم على مواصلة التنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة محافظة السويس لإزالة ومصادرة طلمبات رفع المياه المخالفة، وإزالة التعديات على الترع نظرا لتأثيرها السلبى على مناسيب المياه بترعة السويس وعلى توفير المياه لمحطه الشرب بالسويس.

أشار سويلم إلى قيام الوزارة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة للمحطة، والمتمثلة فى تطهير وتكريك ترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع الآخذة من ترعة السويس، والقيام بعمل حصر على الطبيعة للمآخذ والفتحات المخالفة وإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقى الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضى الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها، والتنسيق مع المحافظة فيما يخص إزالة ومصادرة ماكينات الرى المخالفة.

