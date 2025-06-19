شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالإبلاغ عن تجاوز السياس المرخصين أو المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

تفقد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ساحتى انتظار عبد المنعم رياض، وساحة انتظار الفلكى لمتابعة بدء النظام الجديد التى وضعته محافظة القاهرة لحوكمة منظومة السايس.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الساحات الرسمية العاملة فى المحافظة تبلغ حوالى 10 آلاف ساحة تمثل حوالى 25% من مجموع الساحات الموجودة فى الشارع مؤكدًا أنه سيتم ضم الباقى للمنظومة الرسمية، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تهدف لتقديم الخدمة للمواطنين دون تعرضهم لدفع مبالغ لاشخاص دون وجه حق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعلى قيمة لساعة الانتظار بساحات انتظار السيارات بشوارع القاهرة 10 جنيهات للساعة الأولى وتقل فى الساعة الثانية وتقوم إدارة الساحات بالمحافظة بتحديد تسعيرة انتظار السيارات طبقًا للمنطقة وتكون ملزمة للشركات المتعاقدة.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أى تجاوز من السياس المرخصين أو المخالفين، على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذى يعمل بشكل قانونى ، كما تعيد الشكل التراثى للنحاسة التى تميز السايس الرسمى.

وأضاف محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة ، والمنطقة التي تعمل بها الشركة( غربية ، شمالية، جنوبية، شرقية ) ، والحي المرخص العمل به ، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي ، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها ، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.

وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن كافة المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسياس العاملين بها.

وأضاف محافظ القاهرة أن أى مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفى للزى ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوي تصدر عن السياس المعتمدين.

وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة هى أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون 150 لسنة 2020 ، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.



الدكتور إبراهيم صابر مع السايس فى العاصمة



امرأة تعمل سايس أمام السيارات



امرأة تعمل سايس



حديث محافظ القاهرة



سيارات بالعاصمة



محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر



محافظ القاهرة مع منظومة السايس



محافظ القاهرة يتفقد الموقف



محافظ القاهرة يتفقد تطبيق منظومة تقنين وضع السايس بشوارع العاصمة



منظومة السايس بشوارع العاصمة



منظومة السايس