شكرا لقرائتكم خبر عن 100 سؤال فى الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بنظام الاختيار من متعدد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025 في المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع، وذلك بحل أسئلة وتدريبات ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحانات للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة الكيمياء، تتضمن ما يزيد عن 100 سؤال وإجاباتها، يستطيعون من خلالها التدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي الموضوعية، وذلك ضمن المراجعات النهائية التى يتيحها لطلاب الثانوية العامة بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة تراعي جميع مستويات الطلاب المعرفية والعلمية سواء البسيطة أو المتوسطة والعليا كما أنها موزعة على المنهج الدراسى بأكمله وستكون بلا أخطاء، حيث أن نسبة 70% من الأسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة و30% للعليا، و85% منها اختيار من متعدد و15% مقالي.

وأشارت إلى أن امتحان مادة الكيمياء، يتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.