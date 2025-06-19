شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إزالة 71 حالة تعد على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع استصلاح الأراضي، إزالة 71 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بقرى المراقبات التي يشرف عليها القطاع، فضلا عن عقد 10 أنشطة إرشادية متنوعة، ومواصلة أعمال تطهير المساقي والمراوى، وذلك خلال النصف الأول من يونيو الجاري.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الاراضي، حول أبرز جهود وأنشطة القطاع خلال النصف الأول من يونيو الجاري.

وأشار رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إلى أنه منذ بداية الشهر الجاري، تم حصر كافه التعديات علي الاراضي الزراعيه او أملاك الدولة، حيث تم إزالة 71 حالة تعدي في المهد، بمساحة إجمالية 11750 متر مربع، بمختلف القري التي تشرف عليها مراقبات التنمية والتعاون التابعة للقطاع، لافتا إلى أنه تم أيضا الرد على 26 متغير مكاني بناء بدون ترخيص الي مجلس مدينه برج العرب، كما تم رصد 31 متغير مكاني من مركز ومدينه الحمام بمراقبتي بنجر السكر ومطروح وتم الرد عليهم جميعا مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأوضح حسين أنه تم أيضا عقد 7 ندوات إرشادية، بموضوعات مختلفه في عدد من الموضوعات، من بينها: التغييرات المناخية وتأثيرها علي المحاصيل، وقاية النباتات والتكثيف المحصولي، فضلا عن مقاومة دودة الحشد الخريفية وتعريف المزارعين بالاضرار التي تسببها التوصية بالمبيدات المعتمده ومواعيد الرش وطرق المكافحة، إضافة الى عقد 3 مدارس حقلية حول محاصيل الموالح، وبنجر السكر .

وأكد رئيس قطاع استصلاح الأراضي، الانتهاء من تطهير 71 مسقى فرعية وخاصة بإجمالي طول 57128 متر، كذلك تطهير 67 مصرف بإجمالي طول 47033 متر، لافتا إلى مواصلة جمعيات الأراضي المستصلحة، أعمال توريد القمح بمراقبات بنجر السكر، مطروح، الانطلاق، والوادي الجديد، فضلا عن زراعة محصول الأرز خلال الموسم الصيفي حتي تاريخه بمراقبات سهل الحسينيه، بورسعيد، صان الحجر، فضلا عن عقد 3 جمعيات عمومية عادية وغير عادية بمراقبات: الاسماعيلية، بورسعيد، وصان الحجر.

