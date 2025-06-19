شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى للطلبة المصريين فى الخارج 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الدور الثاني للطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي حيث تبدأ الامتحانات يوم 5 يوليو المقبل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.

وحددت الفئات المسموح لها التقدم لآداء امتحانات الدور الثاني 2024 / 2025 :

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول في مصر 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر

- الطلاب الذين أدوا امتحانات ابناؤنا في الخارج بالدور الأول 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر

المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المتقدمين من مصر

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار

- التقديم الالكتروني لامتحان الدور الثاني 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية

- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط

أما بالنسبة لطلاب أبناؤنا في الخارج الممتحنين من الدور الأول ، فلا يوجد تقديم إلكتروني مرة أخرى لهم ، ولا يتم دفع أي رسوم ولا يتم إرسال أي مستندات

ويتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية مع كتابة رقم جلوس الدور الأول

* امتحانات تحديد المستوى ( للطلاب المصريين فقط ) :

- تبدأ من يوم السبت 5 يوليو 2025 من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على المنصة الالكترونية

- يجب أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب للعام الحالي 2024 /2025 وأن تكون غير معادلة للشهادات المصرية

واعلنت الوزارة المستندات المطلوبة فى هذه الحالة :

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان تحديد المستوى إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار

- التقديم الالكتروني لامتحان تحديد المستوى 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية

- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل الشهادة الدولية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والخارجية بالدولة الموجود بها الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط.