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جدول امتحانات الدور الثانى للطلبة المصريين فى الخارج 2025

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جدول امتحانات الدور الثانى للطلبة المصريين فى الخارج 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الخميس، 19 يونيو 2025 09:42 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الدور الثاني للطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي حيث تبدأ الامتحانات يوم 5 يوليو المقبل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.

وحددت الفئات المسموح لها التقدم لآداء امتحانات الدور الثاني 2024 / 2025 :

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول في مصر 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر

- الطلاب الذين أدوا امتحانات ابناؤنا في الخارج بالدور الأول 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر

المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المتقدمين من مصر

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار

- التقديم الالكتروني لامتحان الدور الثاني 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية

- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط

أما بالنسبة لطلاب أبناؤنا في الخارج الممتحنين من الدور الأول ، فلا يوجد تقديم إلكتروني مرة أخرى لهم ، ولا يتم دفع أي رسوم ولا يتم إرسال أي مستندات

ويتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية مع كتابة رقم جلوس الدور الأول

* امتحانات تحديد المستوى ( للطلاب المصريين فقط ) :

- تبدأ من يوم السبت 5 يوليو 2025 من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على المنصة الالكترونية

- يجب أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب للعام الحالي 2024 /2025 وأن تكون غير معادلة للشهادات المصرية

واعلنت الوزارة المستندات المطلوبة فى هذه الحالة :

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان تحديد المستوى إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار
- التقديم الالكتروني لامتحان تحديد المستوى 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية
- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل الشهادة الدولية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والخارجية بالدولة الموجود بها الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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