شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى للطلبة المصريين فى الخارج 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالخميس، 19 يونيو 2025 09:42 ص
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الدور الثاني للطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي حيث تبدأ الامتحانات يوم 5 يوليو المقبل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.
وحددت الفئات المسموح لها التقدم لآداء امتحانات الدور الثاني 2024 / 2025 :
- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول في مصر 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر
- الطلاب الذين أدوا امتحانات ابناؤنا في الخارج بالدور الأول 2024 / 2025 ولهم دور ثاني في مادة أو أكثر
المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد المتقدمين من مصر
- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار
- التقديم الالكتروني لامتحان الدور الثاني 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية
- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط
أما بالنسبة لطلاب أبناؤنا في الخارج الممتحنين من الدور الأول ، فلا يوجد تقديم إلكتروني مرة أخرى لهم ، ولا يتم دفع أي رسوم ولا يتم إرسال أي مستندات
ويتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية مع كتابة رقم جلوس الدور الأول
* امتحانات تحديد المستوى ( للطلاب المصريين فقط ) :
- تبدأ من يوم السبت 5 يوليو 2025 من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي وفقا لجداول الامتحانات المعلنة على المنصة الالكترونية
- يجب أن تكون الشهادة الحاصل عليها الطالب للعام الحالي 2024 /2025 وأن تكون غير معادلة للشهادات المصرية
واعلنت الوزارة المستندات المطلوبة فى هذه الحالة :
- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان تحديد المستوى إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار
- التقديم الالكتروني لامتحان تحديد المستوى 2024 / 2025 من خلال المنصة الالكترونية
- إرسال أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل الشهادة الدولية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والخارجية بالدولة الموجود بها الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد فقط.
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