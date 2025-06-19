شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: فتح باب التقديم على 600 منحة مجانية للتدريب في مجالات الخدمات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس ، عن فتح باب التقديم على 600 منحة مجانية، للراغبين من الشباب في التدريب والتأهيل ، في مجالات الخدمات البترولية، تخصصات مهندسين "كهرباء، وميكانيكا ، وحفر وبترول"، وفنيين"خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها"، بواقع 150 متدرب لكل تخصص ، وذلك داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية EDC ،الذي يقدم دورات وبرامج تدريبية وفقا لأحدث المعايير العالمية.

ويأتي هذا الإعلان العاجل عقب زيارة قام بها الوزير جبران ،مطلع هذا الأسبوع ،إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية ، واستقبله خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل ، حيث اتفقا على هذه " المنحة"، بعد التنسيق مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،وتهدف هذه "المنحة" إلى إعداد جيل من المهندسين ، والفنيين المتخصصين ، الذين يمتلكون المهارات والخبرات للعمل في تلك المجالات الحيوية.

وأوضح الوزير أن التدريب، نظري وعملي،و سيكون بقاعات ومعامل الشركة، وأن " المنحة" مجانية بالكامل ، ومدتها شهر واحد لكل برنامج من البرامج الأربعة، ويحصل بعدها المتدرب على شهادة تدريبية معتمدة من وزارة العمل.

ودعا الشباب الراغب في التدريب على هذه المجالات،و معرفة شروط "المنحة"،ثم التقديم عليها ، من اليوم الخميس الموافق 19-6-2025 ، ولمدة 15 يوماً ،الدخول على الرابط التالي :https://trmom.manpower.gov.eg/CouresForDono/Index?Id=7