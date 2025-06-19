شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القاهرة: الإعتماد والرقابة الصحية منحت الإعتماد لـ 5 مراكز رعاية أساسية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور حموده الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ؛ بالشكر للعاملين بالقطاع الصحي بالقاهرة على خلفية اعتماد 5 وحدات ومراكز رعاية أولية من جانب هيئة الإعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف أن شهادة الإعتماد هي بداية إنطلاقة جديدة ؛ ونقلة نوعية ؛ للقطاع الصحي بالقاهرة ؛ ماكان ليصل لهذا المستوى لولا تكاتف أبنائه ؛ وفرق العمل التي تعمل ليل نهار ؛ والتلاحم وتقديم النصائح المخلصة ؛ على كافة المستويات ؛ مابين فرق عمل بالمديرية ؛ والمناطق ؛ والمراكز والوحدات التابعة لها.

كما تقدم الدكتور حموده الجزار ؛ بالشكر ؛ لجميع فرق العمل بالمراكز والوحدات التي ظلت تعمل ليل نهار للوصول لهذا المستوى ؛ ومديري المناطق الطبية ؛ وفرقهم المعاونة ؛ وجميع العاملين المساهمين في هذا الإنجاز ؛ ومديري الإدارات بالمديرية ؛ وفرقهم المعاونة ؛ ولجان المتابعة والإشراف المستمرة في دورها البناء في إيصال خبراتها ونصائحها لجميع المراكز الطبية .

وأكد أن الإخلاص في العمل ؛ والإرادة الحقيقية ؛ والعمل الجاد المستمر ؛ يستطيع أن يصنع المعجزات ؛ وأنه لا مكان لمفردات مثل ( مستحيل ؛ صعب ) ؛ فمع العمل الجاد ؛ والإيمان بقدرات تلك الكوادر ؛ نصنع من أحلامنا واقع ملموس ؛ مناشداً الجميع أن يستمر في العمل ؛ ليرسم القطاع الصحي بالقاهرة طريقاً متميزاً ؛ يسير عليه الآخرين.