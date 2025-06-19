شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنيا.. خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية، والتى من المقرر أن يتم إعلانها اليوم الخميس بعد أن تم الانتهاء من اعمال تدقيق الدرجات، وتحديد الطلاب الاوائل على مستوى محافظة المنيا.

كان صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قال فى تصريحات سابقة، أن كنترول الشهادة الاعدادية انتهى من اعمال التصحيح وتجرى عملية رصد الدرجات وتدقيقها، وأنه سوف يتم إعلان النتيجة على نهاية الاسبوع الجارى، بعد اعتمادها من اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ثم إعلانها فى المدارس.

ولفت وكيل الوزارة ان غرفة العمليات التى تم تشكيلها فى المديرية لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية العامة، لم تتلق أى شكوى من الامتحانات الثانوية سواء من الطلاب او اولياء الامور، وقد تم عقد اجتماع برؤساء اللجان والملاحظين قبل انطلاق الامتحانات والتوجيه لهم بتعليمات الوزارة.