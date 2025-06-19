شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: تأهيل شركة "جسور" كشريك فعال لزيادة الصادرات إلى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فتحت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب د. شريف الجبلي، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ملف تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتفعيل دور الوكالة المصرية، لضمان الصادرات والاستثمارات، ودراسة موقف شركة جسور في السوق الأفريقي.

وأكد الجبلي خلال الاجتماع على ضرورة وضع استراتيجية عملية للاستثمار في أفريقيا، مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشيرًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصة رقمية لتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص الواعدة.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار حسن الخطيب أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة المنظومة التجارية عبر خفض تكاليف الإفراج الجمركي، إلى جانب دراسة التحديات مثل ارتفاع تكاليف النقل وندرة فروع البنوك المصرية.

وكشف الخطيب عن خطة لتأهيل شركة "جسور" لتكون شريكًا فعالًا في تعزيز الصادرات والخدمات اللوجستية.

وتطرق النواب خلال لقائهم مع الوزير إلي ضرورة توفير ضمانات كافية للمستثمرين، وزيادة مكاتب التمثيل التجاري، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية، ليؤكد الوزير أن هذه المقترحات ستكون محور العمل خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك مشاورات قطاع الأعمال قبل إقرار الاتفاقيات التجارية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة بالرؤى المقدمة، معربين عن تفاؤلهم بتحقيق تقدم ملموس في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا.