الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بشأن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

[٢٥٩ ) و (٢٦٠ ) بشأن «تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافى لعمليات البنك فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق ، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

محمد يوسف

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