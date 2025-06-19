شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بشأن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالخميس، 19 يونيو 2025 10:05 ص
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 70 لسنة 2025 بالموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقمى
[٢٥٩ ) و (٢٦٠ ) بشأن «تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافى لعمليات البنك فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق ، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
كان مجلس الوزراء وافق على القرارين.
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