أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بشأن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

0 نشر
0 تبليغ

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بشأن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بشأن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الخميس، 19 يونيو 2025 10:05 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 70 لسنة 2025 بالموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقمى

[٢٥٩ ) و (٢٦٠ ) بشأن «تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافى لعمليات البنك فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق ، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

كان مجلس الوزراء وافق على القرارين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements