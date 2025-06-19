شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. بدء اختبارات المواد الأساسية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب الثانوية العامة عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجارى، 2025، حيث يؤدى الطلاب بداية من الأحد 22 يونيو الجارى اختبارات المواد الدراسية الأساسية التى تضاف إلى مجموع الطالب .

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الجارى الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.