شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الاحتلال: تكثيف الضربات على الأهداف الاستراتيجية بطهران والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر تعليمات للجيش بتكثيف الضربات على الأهداف الاستراتيجية بطهران، وذلك للقضاء على التهديدات الموجهة لإسرائيل وزعزعة استقرار النظام، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.