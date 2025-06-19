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وزير دفاع الاحتلال: تكثيف الضربات على الأهداف الاستراتيجية بطهران

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وزير دفاع الاحتلال: تكثيف الضربات على الأهداف الاستراتيجية بطهران

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الخميس، 19 يونيو 2025 09:56 ص

قال وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر تعليمات للجيش بتكثيف الضربات على الأهداف الاستراتيجية بطهران، وذلك للقضاء على التهديدات الموجهة لإسرائيل وزعزعة استقرار النظام، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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