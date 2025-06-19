شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية إيران: نصيحتنا لواشنطن عدم التدخل.. وجميع الاختيارات مطروحة والان مع تفاصيل الخبر

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، أن نصيحتنا لواشنطن هي عدم التدخل على الأقل إذا كانت لا تريد وقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدا على أن جميع الخيارات اللازمة مطروحة على الطاولة أمام صناع القرار العسكري، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني، بأنهم لم يرحبون أبدا بأي حرب ولم نسع أبدا لتوسيع أي صراع.