شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: هاجمنا مفاعلا نوويا فى أراك الإيرانية ومنشأة فى نطنز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش الإسرائيلى، شن هجمات صاروخية على المفاعل النووى فى مدينة أراك الإيرانية، بما فى ذلك مبنى احتواء المفاعل، وهو عنصر أساسى فى إنتاج البلوتونيوم.

إسرائيل تقصف منشآت نووية إيرانية في نطنز ومواقع لإنتاج البلوتونيوم بإيران

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الجيش القول - إن 40 طائرة مقاتلة هاجمت عشرات الأهداف العسكرية خلال الليل بأكثر من 100 ذخيرة.

وذكر أن الهجوم كان موجها إلى العنصر المخصص لإنتاج البلوتونيوم، مما حال دون إعادة استخدامه لإنتاج الأسلحة النووية.

بالإضافة إلى ذلك، هاجم سلاح الجو موقعًا يستخدم لتطوير الأسلحة النووية في نطنز، حيث توجد مكونات ومعدات فريدة تستخدم في تطوير الأسلحة النووية، ويجرى تطوير مشاريع تمكن من تسريع برنامج الأسلحة النووية.