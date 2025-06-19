شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إيران أطلقت صواريخ على مستشفى سوروكا ووسط إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو، أن إيران أطلقت صواريخ على مستشفى سوروكا ووسط إسرائيل، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل،

وكانت وسائل إعلام إيراني، قد أعلنت فى وقت سابق، إن هدف الهجوم الصاروخي الإيراني صباح اليوم على تل ابيب هو مقر قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي بجوار مستشفى سوروكا.