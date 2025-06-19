شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إفريقيا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 70 لسنة 2025 بشأن الموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقمى (259) و(260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 24 مارس سنة 2025.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.