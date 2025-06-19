شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رقم واتساب النيابة العامة الخاص بالإبلاغ عن الجرائم المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

تعد النيابة العامة إحدى الجهات القضائية فى مصر والأمينة على الدعوى العمومية، وهى الوحيدة التى يحق لها تحريك الدعوى ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة وذلك باعتبارها نائبة عن المجتمع.

وفى سبيل تصدى النيابة العامة للجرائم أهابت فى وقت سابق، بالمواطنين عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.



وناشدت النيابة العامة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى جرائم يشاهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة إلى النيابة العامة عبر تطبيق "واتس آب" المخصص لهذا الغرض على الرقم (01229869384).